ВР врегулювала питання штатної чисельності служб у справах дітей і надала їм права юрособи

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

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Документом передбачає встановити штатну чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей з розрахунку - один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, які мешкають у районі, та не більше, ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті.

Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад, відповідних об'єднаних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більш ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об'єднану територіальну громаду.

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Крім того, визначається, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служби у справах дітей мають права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим документом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить йому.