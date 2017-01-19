МКЧХ в цьому році витратить на гуманітарну допомогу Україні $ 60 млн
14:06, 19 січня 2017Країна
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Міжнародний комітет Червоного Хреста в 2017 році витратить на гуманітарну допомогу Україні 60 млн доларів США.
МКЧХ виділяє на гуманітарні операції в Україні більше 60 мільйонів доларів / УНІАН
Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.
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«Міжнародний комітет Червоного Хреста в 2017-му виділяє на гуманітарні операції в Україні більше 60 мільйонів доларів», - написав Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Маурером.
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