МКЧХ в цьому році витратить на гуманітарну допомогу Україні $ 60 млн

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.

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«Міжнародний комітет Червоного Хреста в 2017-му виділяє на гуманітарні операції в Україні більше 60 мільйонів доларів», - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Маурером.