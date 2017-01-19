Активісти медслужби Євромайдану вимагають призначити міністра охорони здоров’я

Активісти медичної служби Євромайдану вимагають від керівництва держави призначити міністра охорони здоров’я України.

Як наголосив на прес-конференції в УНІАН відповідальний секретар ГО «Українська асоціація нейрохірургів», заступник керівника медслужби Євромайдану Андрій Гук, система охорони здоров’я України перебуває в катастрофічному стані.

Читайте такожЩодо призначення міністра охорони здоров'я будуть проведені політичні консультації - Гройсман«Медична громадськість України не може стояти осторонь проблем в українській медицині. Ситуація критична. З одного боку, нам кажуть, що буде реформа. Але вона відкладається. З іншого боку, активісти медичної служби Євромайдану офіційно надали свої пропозиції, базовані на кращих світових практиках, керівництву МОЗ. Ми маємо право вимагати від влади змін, яких ми очікували», - сказав Гук.

Керівник медслужби Євромайдану, представник ГО «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення» Святослав Ханенко висловив переконання, що охорона здоров’я виявилася тою сферою для керівництва країни, до якої ставляться за залишковим принципом.

«Країна катастрофічно хвора. Охорона здоров ’я перебуває в критичному стані, бо те, що відбувається – це казуїстика. Єдиного міністра, якого досі не призначили – це міністра МОЗ. Вийшли всі терміни для цієї посади «виконуючого обов’язки». Не має довіри між владою й суспільством. Зухвале і зневажливе ставлення влади, президента, прем’єра, до сфери охорони здоров’я лікарів та пацієнтів», - сказав Ханенко.

«Комітет ВР ставив питання про призначення міністра МОЗ. Але цього не робиться. Наша вимога до Парубія – щодо голосування постанови про призначення міністра охорони здоров’я. Вже більш, ніж місяць тому, пройшов конкурс на посаду держсекретаря. Але призначення затягують», - сказав Ханенко.

Читайте такожСупрун стверджує, що має диплом про вищу освітуВін заявив, що медична громадськість вимагає від прем’єр-міністра поставити крапку в питанні призначення державного секретаря МОЗ.

«Робота міністерства практично паралізована, воно недієздатне. Є проблеми в кадровому, професійному наповненні, в організації процесів управління. Після приходу теперішнього керівництва МОЗ стало зрозуміло, що й не «пахне» системним, науково обґрунтованим підходом до формування стратегії трансформації галузі та реалізації цієї стратегії. Те, що ми чуємо, виявляє, що люди не мають елементарного поняття. Реакція на цю ситуацію має бути з позиції президента України. Саме президент має поставити крапку в історії суперечки між Супрун (т. в. о. глави МОЗ Уляна Супрун) та Тодуровим (директор Інституту серця Борис Тодуров) та спрямувати процес трансформації української системи охорони як сфери національної безпеки в адекватне русло», - підкреслив Ханенко.

Він підкреслив, що для того, щоби процес реформ у медицині запрацював, потрібен проект, інструментарій та механізм реалізації завдань та реакція на виклики.

Читайте такожВ Україні планують створити мережу кардіоцентрів для лікування інфарктів«Від імені медичної громадськості я звертаюся до президента України. Петре Олексійовичу, це Ваша особиста відповідальність – як персональний склад МОЗ, так і напрацювання системних документів, які мають відображати стратегію розвитку системи охорони здоров’я нашої країни на десятиріччя. Імпульсивні, неадекватні дії ні до чого доброго не привели», - сказав Ханенко.

Народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України, президент Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), заступник керівника медслужби Євромайдану Олег Мусій зазначив, що Україна, за три роки після Революції Гідності, перебуває в періоді абсолютного правового нігілізму, дилетантства в керуванні країною та неправових рішень вищої влади. На його переконання сьогодні Україна "повернулася до часів неоянуковича".

«Усе це тісно пов’язано із ситуацією в системі охорони здоров’я України. Моя команда свого часу розробила нову концепцію побудови нової національної системи охорони здоров’я. Цей документ пролежав «під сукном» в уряді Яценюка, наступні міністри мали іншу мету. І діяльність теперішнього уряду лежить у площині повного правового нігілізму, нерозуміння, що таке законодавство та Конституція України та люди, які проживають в Україні. Зараз ми переживаємо факт знищення постмайданівськими силами, які не мають реального відношення до Майдану, але захопили владу, знищення української нації. Це відбувається через рішення та через діяльність, що відбувається сьогодні в МОЗ. За 9 місяців роботи уряду не знайшли в країні жодної людини, яку можна подати на затвердження легитимним чинним міністром МОЗ, який буде нести відповідальність за галузь. Адже за кожну галузь несе відповідальність тільки легітимна особа», - зазначив Мусій.