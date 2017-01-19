Верховна Рада оприлюднила документи про освіту Супрун

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оприлюднила документ про освіту в.о.міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та свідоцтво про його визнання в Україні.

Читайте такожСупрун стверджує, що має диплом про вищу освітуФото документів вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Допомога тим, хто шукає і не може знайти диплом про вищу освіту в.о.міністра охорони здоров'я Уляни Супрун", - зазначила Сироїд.

Згідно зі свідоцтвом про визнання в Україні іноземного документа про освіту №-1672-16, виданим Міністерством освіти і науки 22 липня 2016 року, в.о. міністра охорони здоров'я закінчила Університет штату Мічиган і є доктором медицини, що відповідає другому рівню вищої освіти в Україні.

Читайте такожАктивісти медслужби Євромайдану вимагають призначити міністра охорони здоров’я"Зазначений документ дає право на території України на працевлаштування та продовження навчання відповідно до чинного законодавства", - зазначено в документі.