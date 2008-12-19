Мозок літніх людей блокує негативні спогади

Літні люди використовують свій мозок інакше, ніж молоді люди, коли справа доходить до зберігання спогадів, особливо тих, що пов`язані з негативними емоціями. У експерименті, проведеному неврологами Університету Дюка /США/, літнім людям, середній вік яких складав 70 років, і 24-річним хлопцям і дівчатам показували 30 нейтральних і з неприємним змістом /акти насильства, напад змій тощо/ фотографій. Під час перегляду були зроблені знімки функціональної магнітно-резонансної томографії для визначення мозкової активності від побаченого.

Учені виявили, що літні люди мають менше зв`язків між областю головного мозку, контролюючою емоції, і регіоном, що бере участь в регулюванні пам`яті і навиків навчання, але також вони володіли сильними зв`язками у фронтальній корі, що відповідає за складні процеси прояву поведінки і вибору. Молоді люди більшою мірою використовували області, що беруть участь в емоціях і спогадах, - більшість добровольців з цієї групи змогли пригадати фотографії з негативним змістом, на відміну від немолодої групи. Передбачається, що в літньому віці мозок акцентується на самому мисленні, а не на емоціях. Дослідників здивувало те, що емоційні центри мозку літніх людей були так само активні, як і у молоді, але робота нейронних мереж в цій області відрізнялася. Як говорять фахівці, мозок літніх людей страждає від негативної інформації у меншій мірі, щоб підтримати стабільний емоційний стан.

ami-tass.ru