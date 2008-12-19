Перша допомога при падінні на льоду

Найголовніше при переломі — викликати професійну допомогу. Але дещо зробити можете і ви самі. В першу чергу — зменшити біль. Сьогодні для знеболення препаратів немало. Якщо немає аналгетиків, то в крайньому випадку їх можна замінити двома пігулками аспірину.

Обов`язково заспокойте потерпілого, дайте йому настоянку валеріани або пустирника, тазепам або триоксадин (1 пігулку), серцево-судинні засоби (кордамін, валокордин або корглюкон по 20 крапель).

Зігрійте перелякану і травмовану людину, адже зазвичай подібні травми відбуваються на вулиці.

При нагоді транспортуйте потерпілого у тепле і сухе місце до приїзду лікарів.

Якщо ситуація критична, то постарайтеся доставити травмовану людину до місця, де є фахівці, скориставшись вищепереліченими порадами.