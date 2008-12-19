Князевич з’ясує деталі загибелі немовляти в Ужгорода

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ пообіцяв особисто з’ясувати деталі випадку смерті недоношеного малюка в Ужгородському перинатальному центрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив під час робочого візиту у Закарпатську область.

«Ми розберемося, хто, де і як. Про висновки МОЗ офіційно повідомить через мас-медіа», — сказав міністр.

Він також повідомив, що розслідуванням цього випадку, особливо тим, чи справді дитина померла через відключення пологового будинку від електропостачання, паралельно займається й управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

В.КНЯЗЕВИЧ також відзначив, що кваліфіковану оцінку дій лікарів можуть дати також лише спеціалісти, і це буде зроблено.

За словами міністра, він сьогодні спеціально відвідав Ужгородський перинатальний центр у зв’язку з тим, що про цей резонансний випадок стало відомо усій країні.

Довідка УНІАН. За даними закарпатських ЗМІ, 10 грудня в Ужгородському перинатальному центрі помер новонароджений недоношений хлопчик, який перебував у інкубаторі. На годину в лікарні відключили електропостачання, через що припинили роботу апарати штучного дихання та мікроклімату.

За офіційною інформацією головного лікаря Ужгородського перинатального центру Володимира ПАНАЇТА, смерть дитини настала через внутрішньоутробні інфекції та глибоку незрілість органів і систем (малюк народився на 26-27 тижні вагітності) і не була спричинена знеструмленням медичного обладнання. Водночас факт знеструмлення лікарні головний лікар підтвердив.