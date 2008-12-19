Одещина: спалах гепатита А вдалося скоротити

Спільними зусиллями фахівців облсанепідемстанції та обласної інфекційної лікарні вдалося зменшити вогнище спалаху гепатиту А серед жителів сіла Нерубайське Біляївського району.

Як повідомила УНІАН представник управління з надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, з урахуванням даних медико-лабораторних обстежень, 19 раніше госпіталізованих дітей і дорослих 18 грудня були виписані з інфекційної лікарні.

«Зараз на лікуванні залишилося всього п`ятеро пацієнтів, але лікарі-епідеміологи і медичний персонал Біляївськой районної лікарні продовжують виконувати комплекс профілактичних заходів обстеження населення села Нерубайське, і насамперед на двох його вулицях, де компактно проживає община ромів», – сказала Л.ЯНКОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, вогнище вірусного гепатиту А було зафіксоване в Нерубайському після прибуття в село наприкінці жовтня громадянки Росії, яка раніше контактувала з людиною, зараженою вірусним гепатитом. Лікарі-епідеміологи припускають, що, ймовірно, гостя общини місцевих ромів і стала «джерелом поширення інфекції контактно-побутовим способом через недотримання правил особистої гігієни».