У МОЗ заявляють, що готові до конструктивної роботи з профільним комітетом Верховної Ради



Як наголосили УНІАН у МОЗ, від перших днів своєї роботи, команда МОЗ демонструє відкритість та прозорість своєї роботи.

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У відомстві зазначили, що на запрошення профільного комітету Верховної Ради України, керівництво Міністерство охорони здоров’я було у повному складі присутнє на засіданні комітету - в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та її заступники: Олександр Лінчевський, Павло Ковтонюк, Оксана Сивак, Роман Ілик. Команда міністерства була налаштована на конструктивну роботу з комітетом, чого, на жаль, не вдалося досягнути через відсутність кворуму.

У МОЗ підкреслили, що надають великого значення співпраці з комітетом і завжди представляють повну та вичерпну інформацію на усі запити з його боку.

"Незважаючи на постійні зауваження членів комітету щодо надаваних нами відповідей, ми неухильно продовжуватимемо цей формат комунікації. Ми цінуємо роботу з депутатами, тому презентували наш план короткострокових та довгострокових змін у сфері охорони здоров’я не лише членам комітету, а й представникам усіх депутатських фракцій, що формують парламентську коаліцію", - заявили у МОЗ.

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"Ми презентуємо свої плани та досягнення не лише депутатам. У прес-центрі Кабінету міністрів України ми проводили розгорнуту прес-конференцію, де представили актуальні питання у нашій роботі та надали вичерпну відповідь на запитання журналістів. Команда МОЗ на чолі з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун була присутня на прес-конференції, адже кожен з нас готовий звітувати про свою роботу перед українцями. Ми незмінно залишаємося відкритими до діалогу та конструктивної роботи, насамперед з профільним комітетом Верховної Ради. Сподіваємося, такий формат буде підтриманий та продовжений комітетом та його очільницею, представницею про-урядової парламентської коаліції", - наголосили у відомстві.