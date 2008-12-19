Що може приховувати печія?

Часто певні симптоми можуть ввести лікаря в оману в питаннях правильної діагностики того або іншого захворювання. Те ж саме можна сказати і про печію, яка є головною ознакою при постановці діагнозу, – гастроезофагінальна рефлюксна хвороба або скорочено ГЕРБ, яка належить до розряду кислотнозалежних станів.

А відбувається це унаслідок того, що при даній недузі спостерігається частіше підвищена кислотність шлункового соку, і рідше – знижена.

При закиданні кислого шлункового соку до стравоходу, людина починає відчувати дискомфорт, а в деяких випадках, він може супроводжуватися і больовими відчуттями, у області нижньої частини грудного відділу.

З такими станами обов`язково слід боротися, оскільки у разі несвоєчасно лікування у стравоході можуть відбутися серйозні патології, які призведуть надалі до непрохідності їжі, виразкам і навіть до онкологічних захворювань.

Що ж може стати причиною розвитку ГЕРБ?

Насамперед, звичайно ж, шкідливі звички, такі як алкоголь і куріння.

Це і неправильне харчування, коли в раціоні присутня велика кількість жирної і гострої їжі, розлади нервової системи і стресові ситуації.

Навіть один з цих чинників може привести до збою кислотного балансу в шлунку, не говорячи вже про ту ситуацію, коли вони присутні «компанією». Простежте самостійно за власним самопочуттям. Наприклад, за порадою фахівців, можна підійти до дзеркала і широко розкривши рот, показати язик своєму віддзеркаленню.

Про порушення, що відбуваються у вашому шлунково-кишковому тракті, можна судити за обкладеністю язика. А це вже привід для звернення до лікаря.

В деяких випадках печія може супроводжуватися відрижкою або підвищеним слиновиділенням.

У таких випадках слід ретельно переглянути звичний раціон, який має важливе значення у будь-якому випадку, але особливо в період загострення.

З свого меню слід виключити не тільки жирні і гострі страви, алкоголь, продукти швидкого приготування, а також смажені страви, які слід вживати у вареному або тушкованому вигляді.

Прагніть включати в свій раціон овочеві супчики, каші, зварені на молоці, свіжий сир.

А фрукти і ягоди краще використовувати у вигляді киселів і компотів.

І пам`ятайте про те, що позбавитися печії можна за допомогою содової або лужної мінеральної води, але, це міра носить лише тимчасовий характер.

Без застосування лікарських препаратів позбавитися неприємної недуги не вдасться.

www.gen.su