Супрун є "чесним" і готова реформувати систему охорони здоров'я - Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду у парламенті, відповідаючи на запитання депутата від “Опозиційного блоку” Ігоря Шурми щодо невідповідності кандидатури Супрун займаній посаді.

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Звертаючись до Кубіва, Шурма зазначив: “Коли ви внесете у Верховну Раду кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я і хто понесе персональну відповідальність за те, що зірвані всі тендери і міжнародні закупівлі в 2016 році?”

Він також попросив уряд опублікувати в “Урядовому кур'єрі” списки членів Кабінету міністрів, які підтримають кандидатуру Супрун на посаду міністра.

У відповідь Кубів сказав, що уряд “має чітку програму дій і реформування”.

За словами першого віце-прем’єра, реформування системи охорони здоров'я призводить до змін, які «не всім подобаються».

Кубів наголосив, що Супрун «працює з громадськістю, вона відкрита до дискусії, вона відкрита до визнання сильних і слабких сторін», і вона готова змінювати і реформувати галузь.

«Це чесна людина», - підкреслив Кубів.

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Як відомо, останнім часом в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти першого заступника глави МОЗ Супрун, яка з 1 серпня 2016 року виконує обов’язки міністра.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда Міністерства охорони здоров’я на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.