В Україні від початку року внаслідок пожеж загинуло понад 170 осіб

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, у зимовий період рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків. Лише минулої доби в країні виникло 149 пожеж, з яких 88 — саме у помешканнях громадян. Кількість загиблих впродовж дня сягала 5 осіб.

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Здебільшого причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також куріння у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі, додали у прес-службі.