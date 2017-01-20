Чиновники МОЗ пояснять лікарям, як відкрити медичну практику

Як повідомили УНІАН у МОЗ, чиновники МОЗ роз'яснять лікарям, як відкрити власну медичну практику.

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"24 січня 2017 року о 17 годині запрошуємо на зустріч у Міністерство охорони здоров'я (Київ, Грушевського, 7) лікарів, які працюють на первинній ланці як фізичні особи-підприємці, працівники приватних медичних закладів або тих лікарів, які планують стати ФОПами. Буде йтися про спрощення відкриття медичної практики", - сказали у МОЗ.

Реєстрація на зустріч за посиланням: https://goo.gl/vfefTn