Громадська організація підтримала Супрун на посаді керівника МОЗ

Міжнародний фонд «Відродження» направив президентові України Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни-Надії Супрун та її команди.

Читайте такожСупрун є "чесним" і готова реформувати систему охорони здоров'я - КубівДокумент, датований 19 січня, оприлюднений на офіційній сторінці Фонду.

«Відродження» звертається до Порошенка та Гройсмана з проханням «взяти до відома, що фонд підтримує ініціативи нинішнього керівництва МОЗ.

«Міжнародний фонд «Відродження» висловлює повну підтримку ініціативам в.о. міністра Уляни-Надії Супрун та її команди, спрямованих на подолання корупції в системі охорони здоров'я, формування нових принципів фінансування галузі, підвищення якості та змісту професійної освіти медиків», - йдеться у листі.

Читайте такожУ МОЗ заявляють, що готові до конструктивної роботи з профільним комітетом Верховної Ради В ньому підкреслюється, що «ефективність, прозорість і відкритість чинного керівництва МОЗ дає можливість просування необхідних реформ».

«Відродження» вважає , що останні інформаційні повідомлення щодо бездіяльності МОЗ, низького професійного рівня є ознакою спротиву старої системи, окремих її представників та намагання маніпулювати свідомістю як керівників країни, так і пересічних громадян», - підкреслили автори листа

Як відомо, останнім часом в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Уляни Супрун, яка з 1 серпня 2016 року виконує обов’язки міністра.

Днями прем'єр-міністрГройсман заявив, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда відомства на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.