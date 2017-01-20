Держпродспоживслужба запобігла ввезенню в Україну 20 тонн заражених ківі з Греції

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії плодів ківі з Греції загальною вагою 19,6 тонни, які були заражені середземноморською плодовою мухою, повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, заражений вантаж був затриманий в Одеському морському торговому порту. З метою недопущення таких випадків Держпродспоживслужба направила в Грецію ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Держпродспоживслужба заборонила ввезення на територію України грецьких мандаринів, заражених тим самим карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

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