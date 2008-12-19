Як уникнути зимових травм

Краще, звичайно, взагалі не падати і прислухатися до тих, хто вже бував у подібних ситуаціях. У момент падіння пам`ятайте пораду, яку дають всі професійні спортсмени: спробуйте згрупуватися так, щоб одержати якомога менший удар.

Не виставляйте вперед руки. Якщо падаєте назад, то спробуйте спочатку сісти, а потім вже завалитися на спину.

Якщо падіння неминуче, використовуйте правило не «плюхатися» на певну крапку, а розподілити силу удару на різні частини тіла.

Перед виходом на вулицю перевірте своє взуття щодо ковзання: каблуки, що стесалися, лисі підошви, шпильки неймовірних розмірів — це ваші недруги на слизькій дорозі.

Якщо небезпека ожеледі існує, то страхуйтеся наперед, дивіться під ноги, особливо на слизьких сходинках, доріжках, біля зупинок транспорту, на платформах електричок і переходах. Не поспішайте і будьте готові надати допомогу ближньому.