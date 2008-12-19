Влада Донецька закликала відмовитися від алкоголю і тютюну

Голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк закликав жителів Донецької області вести здоровий спосіб життя. На його думку, так людям буде легше пережити економічну кризу, пише газета 15 хвилин.

"Давайте кидати палити, давайте не питимемо спиртне, давайте вести нормальний спосіб життя, давайте ходити у театри і замість пляшки горілки купувати квиток у театр, йти в спортивний зал. Може, комусь здасться, що Близнюк на старості років втратив здоровий глузд. Але це елемент очищення, це соціальна адаптація в умовах кризи. І влада повинна це ініціювати ", - заявив Близнюк.

Він додав, що 68% свого доходу середньостатистичний житель Донецька витрачає на продукти харчування. "Якщо ми це розуміємо, то повинні побачити структуру цього харчування: скільки там горілки, скільки там тютюну, скільки там м`яса, скільки там хліба. І тоді ми повинні говорити:" А як ми можемо допомагати самі собі купувати продукти власного виробництва? " , - додав голова облради.

Зазначимо, у комітеті Ради Росії з питань соціальної політики та охорони здоров`я побоюються, що економічні проблеми нестимуть за собою масові запої серед росіян. Алкоголь займає невиправдано велике місце в житті російського населення, вважають чиновники. Водночас, один із виробників горілки в країні подав у Роспатент заявку на марку горілки Антикризова, яку продаватимуть за низькою ціною.

Крім того, в Україні прогнозують зростання рівня проституції та торгівлі людьми в результаті економічної кризи.

ua.korrespondent.net