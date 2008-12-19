Американка народила вісімнадцяту дитину (фото)
"Діти- дар Божий..."
Мішель з дітьми
фото АР
"Ця дівчинка наш різдвяний подарунок", - заявив глава сімейства Джим Боб Дуггар.
Самі Дуггари прийшли до ідеї багатодітності після того, як Мішель пережила викидня на тлі прийому контрацептивів. Вони християни-баптисти, і важливою частиною їх віровчення є теза про те, що діти це дар від Бога і цей дар не можна відкидати.
За сімейною традицією вони назвали новонароджену Джордин-Грейс - на букву J.
Імена інших дітей Дуггарів, вік яких варіюється від 20 років до 17 місяців, теж починаються на букву J. Старший син пари, Джошуа, у вересні одружився і готовий продовжити сімейну традицію.
Всі діти Дуггарів грають на музичних інструментах, а разом вони складають цілий струнний оркестр. Вони не ходять в школу, їх навчанням займається мати сімейства, а допомагають їй старші діти.