ЄС виділив 90 млн. євро на фрукти для школярів

ЄС виділив 90 млн. євро на забезпечення овочами і фруктами шкіл у 2009-2010 навчальному році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства і рибальства 18 грудня.

Згідно з рішенням, передбачається витратити 90 млн. євро з європейських фондів, які мають бути підкріплені грошима з національних бюджетів країн - членів ЄС.

Гроші з бюджету ЄС виділятимуться в рамках спільного фінансування з національними урядами у співвідношенні 50% на 50%, або 75% на 25% - для країн-членів з більш низьким рівнем ВВП на душу населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада рішення про забезпечення овочів і фруктів у школах було підтримано Європарламентом.

8 липня цього року Єврокомісія схвалила пропозиції щодо виділення щороку 90 млн. євро на забезпечення школярів свіжими овочами і фруктами.

Загалом на сьогодні в ЄС нараховується близько 22 млн. дітей із зайвою вагою та більше 5 млн. страждають на ожиріння.