Папа Римський: Люксембург не має дозволяти евтаназію

Напередодні Папа Римський Бенедикт XVI закликав владу Люксембурга відмовитися від законопроекту, який дозволить невиліковно хворим людям добровільно йти з життя. Понтифік відзначив, що евтаназія ніколи не зможе бути виправдана в моральному відношенні.

«Рішення відняти життя у безневинної людини завжди аморально і ніколи не зможе стати правомочним», - сказав Бенедикт XVI.

В тому випадку, якщо законопроект буде схвалений, смертельно хворі люди зможуть добровільно піти з життя - якщо вони постійно звертатимуться до лікарів з цим проханням і у результаті одержать згоду двох лікарів і експертної групи.

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