Хто порятує киян від зимових травм?
Безперечний «рекордсмен» по ударах і переломах Деснянський район – там травмпункт до полудня прийняв п`ятдесят п`ять постраждалих...
Ще недавно київські чиновники хвалилися, як вони підготувалися до зими, які хороші хімікати купили від ожеледиці. Кияни регулярно платять за цю роботу...
Алло, всі, хто хотів Черновецького зробити мером, і безвідповідально поставився до заклику заховати перед виборами паспорт своєї бабусі, – як вам подобається сьогоднішня погода? Я маю на увазі дзеркальну загальноміську ожеледицю? Ваші ноги в порядку? А спини? Пощастило, кажете? Цілі? Окей, а спини і ноги ваших мам і бабусь у порядку?
Особисто я своїм заборонила виходити на вулицю – хай їдять те, що є в холодильнику, зате обійдемося без переломів. Йдучи на роботу, єхидно порадила батьку, що, як знудиться, - хай відкриє комод і милується окулярами від пастора Леоніда, які той активно роздавав напередодні голосування за мера.
Сьогодні по всьому Києву дорослі і діти перекидалися навзнак. Ото, напевно, керівники КМДА повеселилися, їдуть собі по місту, а всі райони усипані тілами матусь і дітей, які, ледве піднявшись, знову падали. Не буду голослівною: тільки у Дарницькому районі учора увечері в травмпункт звернулося п`ятнадцять чоловік, а вранці – двадцять сім. Всі – з переломами. У Шевченківському районі два травмпункти увечері і вранці обслужили сорок дев`ять киян. Нам сказали, що у потерпілих діагностували удари, переломи променевої кістки, зовнішніх кісточок і пошкодження гомілковостопного суглоба. У Подільському районі травмпункт тільки до дванадцяти ранку прийняв тридцять одну людину. У Святошинському травмпункті чекали лікарського вироку сорок одна людина. Продовжувати? Гаразд, в Голосіївський до дванадцяти ранку прийшло сорок переломів рук і ніг. Безперечний «рекордсмен» по ударах і переломах Деснянський район – там травмпункт до полудня прийняв п`ятдесят п`ять постраждалих.
А тим часом, зима не обіцяла неприємностей. 15 листопада КМДА вустами директора Київавтодору Георгія Глінського браво відрапортувала про свою готовність до морозів. Киянам повідомили, що куплені нові реагенти для посипання доріг – не яка-небудь сіль, а справжнісінький кальцій-хлор. Пан Глінський детально розповів про те, які ж хороші ці ваккумно-збиральні машини «Шмідт» і «Магнум», призначені як для поливу, так і для розкидання реагентів. З властивою чиновникам любов`ю до машин він повідав про технічні особливості придбаного мерією транспорту.
Розглядаючи сьогодні гладкодзеркальну поверхню київських ландшафтів, я подумала, а може, водії були не в собі - переплутали якісь кнопки - і замість того, щоб розкидати реагенти, вони поливали дороги водою?
Цікаво спостерігати, як реагує на події влада. Ось, наприклад, начальник головного управління ЖКГ Володимир Стороженко ніяких заяв не робить. А турбота про прибудинкові території – це винятково його відомство. І за цю турботу з киян знімають гроші – вони передбачені в квитанціях за комунальні послуги.
У приймальні чиновника спочатку зажадали факс з офіційним запитом, а, дізнавшись, що факс вже відправлений до прес-служби КМДА, сказали, що у Стороженка нарада і з ним ніхто нікого з`єднувати не буде. Зайнята, людина, що там і казати.
Реакція Київавтодору розчулює. Вони на своєму сайті детально описали кількість дорожньої техніки, які вчора працювали (цікаво, що вони прибирали, якщо снігу не було?), і кількість солі, яку було висипано. А крім того, нагадали, що значна частина тротуарів підпорядкована жекам, ще частина – дорожньо-експлуатаційним управлінням районів (треба розуміти, що до Київавтодору відношення це не має).
А знаєте, що? Киянам, якщо використовувати лексику пана Черновецького, до лампочки, хто повинен рятувати їх від переломів, їм байдуже, який підрозділ за що відповідає, і кому підвідомча ділянка дороги, на якій вони впали. Є МУНІЦИПАЛІТЕТ, міська влада. І в екстремальних ситуаціях весь їх інтелектуальний, організаційний і матеріально-технічний ресурс повинен був працювати консолідовано.
У прес-службі Департаменту ДАІ МВС сказали, що статистику по ожеледиці не відстежували. Але ДАІ зробила все, що могла, попросивши людей за кермо не сідати.
Роздумуючи про події, я думаю, а може, ожеледиця – це спеціально продумана операція мера з порятунку столичної медицини, у якої теж немає грошей? Просто мер так хоче підтримати столичних медиків і фармацевтів? А нумо порахуйте, скільки коштують препарати, бинти, плюс гонорари лікарям, покликаним лікувати постраждалих... А приплюсуйте до переломів ангіни, бронхіти людей похилого віку і дітей, з яких ті не вилазять унаслідок низької температури в квартирах? Я вже виклала тисячу гривень на ангіну.
Так, до речі, скоро ми за турботу про себе і про наші тротуари платитимемо дорожче. Для інформації, ця турбота закладена в тарифи оплати за комунальні послуги. Поки Київрада заборонила підвищувати тарифи, але їх все одно піднімуть. Це в цьому контексті мер сказав – йому мораторії на тарифи ЖКП до лампочки.
Маша Міщенко
З чиновниками розмовляла Анна Ященко