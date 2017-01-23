Супрун стверджує, що на неї чинять тиск противники реформ в медицині

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стверджує, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.

Читайте такожВерховна Рада оприлюднила документи про освіту СупрунЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила 20 січня журналістам у Житомирі на прес-конференції після того, як взяла участь у презентації сучасної системи електронної реєстрації в поліклініці №2 КУ «Центральна міська лікарня №1 міста Житомира».

Відповідаючи на питання журналістів, чи відчуває Супрун супротив реформам і тиск на неї, вона зазначила, так.

«У Києві я відчуваю певний політичний тиск та супротив розпочатим реформам у медицині, був супротив процесам децентралізації, так і в медицині. Є корупційні схеми, є люди, які звикли заробляти багато грошей, і ці люди не бачать чогось іншого, а нам доводиться пояснювати сутність наших реформ, але зараз йде цей тиск, я його відчуваю. Однак скажу, що цього тиску немає на нас в уряді, який нас цілком підтримує», - сказала в.о.міністра.

Вона також додала, що певний політичний тиск на неї чинять противники реформ у медицині, зокрема, через ЗМІ.

Читайте такожСупрун є "чесним" і готова реформувати систему охорони здоров'я - КубівЯк відомо, останнім часом в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун, яка з 1 серпня 2016 року виконує обов'язки міністра охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і в змозі провести необхідні зміни в системі.