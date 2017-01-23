МОЗ поширить житомирський досвід створення госпітальних округів

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров`я Уляна Супрун заявляє, що її міністерство поширить в Україні житомирський успішний досвід створення госпітальних округів.

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Як передає кореспондент. УНІАН, про це вона сказала сьогодні, 20 січня, журналістам у Житомирі на прес-конференції.

За її словами, розпочата в Україні медична реформа передбачає, серед іншого, утворення госпітальних округів.

«На Житомирщині успішно формують госпітальні округи »,- доповнив Супрун заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

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Він також перерахував, що мається на увазі під госпітальним округом: «Побудова мережі стаціонарів по всій області, певна завантаженість на лікаря і на обладнання, протягом однієї години з будь-якої точки області пацієнт повинен мати можливість дістатися до місця, де йому нададуть послугу з інтенсивного лікування, тощо».

Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерство охорони здоров’я в рамках наради з головами управлінь охорони здоров’я всіх регіонів України розглянуло проекти госпітальних округів, обговоривши їх межі та склад лікарень.