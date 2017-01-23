Міжнародний Червоний Хрест відправив жителям Донбасу 4 вантажівки з продуктами

Транспортні засоби везуть для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області 4 вантажівки з продуктами харчування. Читайте такожПорошенко в Давосі проводить зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного ХрестаЯк повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхали 4 вантажівки від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter