Міжнародний Червоний Хрест відправив жителям Донбасу 4 вантажівки з продуктами

11:52, 23 січня 2017
Країна
69

Транспортні засоби везуть для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.

через КПВВ

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області 4 вантажівки з продуктами харчування.

Читайте такожПорошенко в Давосі проводить зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного ХрестаЯк повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхали 4 вантажівки від МКЧХ.

Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter