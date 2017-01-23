Міжнародний Червоний Хрест відправив жителям Донбасу 4 вантажівки з продуктами
11:52, 23 січня 2017Країна
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Транспортні засоби везуть для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.
Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхали 4 вантажівки від МКЧХ / Фото: УНІАН
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області 4 вантажівки з продуктами харчування.
Читайте такожПорошенко в Давосі проводить зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного ХрестаЯк повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхали 4 вантажівки від МКЧХ.
Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.
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