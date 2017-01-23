В Україні змінять систему фінансування лікування хворих за кордоном

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів ухвалили рішення змінити систему фінансування лікування хворих за кордоном і перераховувати усі кошти на початку року, тоді як зараз гроші перераховуються трьома траншами.

Про це йдеться у спільній заяві міністерств, розміщеному на сайті Мінфіну.

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«МОЗ та Мінфін домовилися змінити систему фінансування і перераховувати всі кошти на лікування за кордоном на початку року, щоб хворих можна було відправляти одразу ж після прийняття рішення комісією. Завдяки цьому вже до кінця березня ми отримаємо всю річну суму для відправлення хворих за кордон. Це означає, що пацієнти зможуть виїхати на лікування саме тоді, коли вони цього потребують», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у суботу медичний департамент Міністерства охорони здоров'я зібрався на екстрене засідання для підготовки необхідних документів, а на сьогодні запланована зустріч представників Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів, які тримають це питання на контролі, щоб обговорити ідею створення резервного фонду для відправлення пацієнтів за кордон, що дозволило б швидко реагувати в ситуаціях з пацієнтами у критичному стані.

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«Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів працюють спільно і узгоджено над змінами у фінансування медичної галузі для того, щоб забезпечити підтримку і допомогу держави тим, хто її гостро потребує, і поліпшити якість медичних послуг», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Уляни Супрун, яка з 1 серпня 2016 року виконує обов'язки міністра охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпована і спроможна провести необхідні зміни у системі.