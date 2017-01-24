В Україні з початку зими на водоймах врятовані 73 людини, в тому числі 17 дітей

В Україні з початку зими на водоймах загинуло 57 осіб, з них 8 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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При цьому зазначається, що було врятовано 73 людини, у тому числі 17 дітей.

В ДСНС наголошують, що нехтування правилами безпеки під час перебування на льоду може стати причиною трагічних наслідків. Крім того, під час підвищення температурних показників крига може стати надто тонкою і небезпечною.

Згідно з повідомленням, щоб запобігти виникненню нещасних випадків на водоймах, рятувальники ДСНС продовжують проводити активну інформаційно-роз'яснювальну роботу. «Фахівці Служби порятунку відвідують місця, де зазвичай збирається найбільша кількість людей, та нагадують їм правила поведінки на кризі, - відзначили в Держслужбі.

Читайте такожДСНС попереджає українців про небезпеку тонкого льодуДСНС вкотре закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на кризі та не ризикувати своїм здоров'ям і життям. "Ні в якому разі не виходьте на водойму, якщо не впевнені у міцності льодового покриву. Не дозволяйте дітям самостійно бавитися на кризі, адже часом достатньо лише одного кроку, аби опинитися у воді", - застерігають рятувальники.