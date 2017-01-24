У бюджеті передбачено 75 млн грн на операції з відновлення слуху у дітей - Гройсман

У бюджеті на 2017 рік передбачено 75 млн грн на проведення операцій з відновлення слуху у дітей.

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Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман, зустрічаючись з 12-річною Анею Поздняковою - дівчинкою, якій за його сприяння у 2006 році вживили імплант для відновлення слуху, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що після перенесеної хвороби тоді у маленької Ані діагностували двосторонню глухоту. Проблема потребувала невідкладного оперативного втручання, але родина не мала потрібних для операції коштів. На прохання про допомогу відгукнувся тодішній депутат Вінницької міської ради Володимир Гройсман, який взяв на себе витрати на необхідну операцію. Для цього зі Словаччини спеціально приїздив професор Мілан Профант. Після цього для дівчинки розпочався тривалий і успішний процес реабілітації.

«З родиною Ані ми зустрічаємось майже щороку, і я радію її успіхам. А сьогодні я її запросив тому, що історія маленької Ані показує, наскільки важливо вчасно надати дітям допомогу, яку вони потребують», - наголосив глава уряду.

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Так склалося, що сьогодні Аня та її батьки живуть у Казахстані. Дівчинка навчається у слов'янському класі, вивчає казахську мову та демонструє успіхи у навчанні.

Гройсман зауважив, що звернеться до місцевих органів влади для організації спільних програм, що дозволить збільшити кількість дітей, яким зможуть своєчасно провести такі операції.