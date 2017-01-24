62% українців не курять і 16% взагалі не вживають алкогольні напої – опитування

В Україні 62% громадян не курять і 16% взагалі не вживають алкогольні напої.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

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За даними дослідження, 38% опитаних визнали, що палять, відповідно, 62% – не палять; з тих, хто не палить, 23% колись палили, а 77% не палили ніколи.

Найбільше тих, хто визнав, що палить, на сході України (43%), найменше – на заході (31%). Респонденти старшої вікової групи (понад 51 рік) палять відносно менше, ніж респонденти молодших вікових груп. Серед чоловіків утричі більше тих, що палять, ніж серед жінок. Також найбільше тих, хто палять – серед найменш забезпеченої категорії населення.

За даними дослідження, лише 2% опитаних заявили, що вживають алкогольні напої (включно зі слабоалкогольними напоями, такими, як пиво) майже щодня, 12% – кілька разів на тиждень, 36% – кілька разів на місяць, 34% – кілька разів на рік, 16% взагалі не вживають алкогольні напої.

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Найбільше тих, хто визнав, що вживає алкоголь щонайменше кілька разів на місяць, у центрі країни, найменше – на заході. Чоловіки заявляли, що вживають алкогольні напої майже вдвічі частіше, ніж жінки.

За даними «Рейтингу», чим кращий стан здоров’я респондентів, тим більше серед них тих, хто каже, що вживає алкогольні напої. Найбільш та найменш забезпечені респонденти вживають алкогольні напої частіше, ніж респонденти із середнім рівнем доходу.

*** Дослідження було проведене 1–10 грудня 2016 року, опитано 1580 респондентів (працездатне населення віком: чоловіки – 18–65 років, жінки – 18–60 років. Опитування проведено у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,5%.