МОЗ встановив межі на завищення цін на ліки

Міністерство охорони здоров'я України в рамках проведеної в країні медичної реформи, а також за дорученням очільника уряду визначило порядок встановлення граничних цін та торговельних надбавок на ліки за їх діючою речовиною, набуває чинності з 1 лютого цього року. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

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Як наголошується, цей крок, по суті, є практикою державного регулювання цін, проте він дасть змогу якомога швидше забезпечити українців доступними і якісними ліками. «З 1 лютого реалізація ліків в аптечних установах вище за граничну ціну з урахуванням оптової та роздрібної надбавок і ПДВ буде неможливою. При цьому ПДВ на лікарські препарати та засоби медпризначення зменшиться на 2-5%, - йдеться в повідомленні МОЗ. - Максимальна оптова надбавка на продаж ліків становить 5% з урахуванням всіх податків і зборів, максимальна роздрібна торговельна надбавка - 15% з урахуванням всіх податків і зборів».

У МОЗ нагадали, що державне регулювання цін проходить за трьома напрямами - серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, бронхіальна астма.

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«Референтна ціна на ліки встановлена залежно від цін на аналогічний препарат у 5 сусідніх країнах - Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії і Латвії. Визначення граничної оптово-відпускної ціни відбувається шляхом визначення мінімальної референтної ціни одиниці лікарської форми», - повідомили в МОЗ, зазначивши, що інформація про референтні ціни надходитиме винятково від уповноважених державних органів перерахованих країн.

Реєстр граничних оптових цін на лікарські засоби, як наголосили в МОЗ, опубліковано на сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабмін у рамках старту реформи охорони здоров'я і сфери обігу лікарських засобів ухвалив рішення про введення референтних цін на ліки, які передбачають обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.