Виробництво антибіотиків в Україні скоротилося на 0,6%

Українські фармацевтичні підприємства в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 0,6% - до 1246 тонн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в грудні 2016 року обсяг виробництва таких ліків становив 95,6 тонни, що на 41,8% більше від обсягу виробництва листопада 2016 року, але на 11% менше, ніж було вироблено в грудні 2015 року.

Україна в 2016 році збільшила випуск лікарських препаратів, які містять гормони і не містять антибіотиків, на 6,8% - до 125 тонн. При цьому в грудні цієї продукції було вироблено 9,9 тонни, що на 24,8% менше, ніж у листопаді 2016 року, але на 0,5% більше, ніж у грудні 2015 року.

Виробництво препаратів, які містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормонів чи антибіотиків, у 2016 році зросло на 6,7% і становило 46,6 тис. тонн. У грудні українські підприємства виробили 4,3 тис. тонн цієї продукції, що на 8,8% більше від обсягу виробництва в листопаді 2016 року, але на 1% менше, ніж було вироблено в грудні 2015 року.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожТривалий прийом антибіотиків здатний порушити роботу мозкуЯк повідомляв УНІАН, у 2015 році в Україні виробництво лікарських препаратів, які містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2014 роком на 7,6%, до 1,25 тис. тонн; лікарських препаратів, які містять гормони і не містять антибіотики, - скоротилася на 41,2%, до 117 тонн; виробництво препаратів, які містять алкалоїди чи їх похідні і не містять гормонів чи антибіотиків, скоротилося на 6,4%, до 43,3 тис. тонн.