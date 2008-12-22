Продукти, що стимулюють активність мозку

Стимулюють швидкість розумової діяльності і освіжають сприйняття - калій і кальцій. Тому в особливо напружену днинку з`їжте на сніданок декілька шматочків сира і помідорів (у томатах багато калія), а на роботу прихопіть із собою пару скибочок сира з курагою і чорносливом.

Активність мозку швидко стимулюють спеції. Імбир і тмин активізують увагу, чорний перець, паприка і куркума покращують мозковий кровообіг, перешкоджають спазмам.

Також можна купити в аптеці один з сучасних комплексів з кислотами Омега-3. Такі комплекси допомагають знизити рівень холестерину в крові, служать профілактичним засобом проти гіпертонії і ішемічної хвороби серця. І загалом надають благотворну дію одночасно і на серце, і на судини, внаслідок чого знижується артеріальний тиск і відчувається прилив сил. Проте, перш ніж застосовувати ті або інші препарати, порадьтеся з лікарем.