Чим корисний кефір

Кефір – це кисломолочний напій, який ми любимо і пам`ятаємо з дитинства.

Але чи правда те, що він дуже корисний? Так, це дійсно так, адже недарма ж його включають в харчування для найменших.

Кефір не можна назвати кисломолочним продуктом в чистому вигляді. При його приготуванні застосовується два процеси бродіння.

Перший процес схожий на той, який можна спостерігати при приготуванні кислого молока, – цей процес називається молочнокислим бродінням, саме тому кефір і зараховується до кисломолочних продуктів.

А другий процес – це процес спиртного бродіння, який викликається молочними дріжджами і є досить незвичайним для молочних продуктів.

Завдяки молочним бактеріям, які містяться в кефірі, вдається уникнути процесу гниття і бродіння в кишечнику, оскільки вони благотворно впливають на стан кишкової флори.

Мікроорганізми, які входять до складу цього напою, здатні виробляти особливі речовини, які володіють легкою тонізуючою дією, позитивно впливаючи на діяльність серцево-судинної і нервової систем.

Не забуватимемо так само і про те, що вживання кефіру допомагає підвищенню об’єму соку, що виробляється шлунком, а також підвищується виділення панкреатичного соку в кишечнику. За допомогою кефіру можна також нормалізувати роботу сечостатевої системи.

При регулярному вживанні цього напою, підвищується діурез, відбувається дія на азотистий обмін, поліпшується виведення з організму продуктів цього обміну.

Крім усього іншого, даний напій сприяє виведенню фосфатів, сечовини, хлоридів. Саме тому кефір є обов`язковим продуктом в дитячому раціоні.

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