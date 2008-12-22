Рінат Ахметов та Ігор Крутой провели благодійну акцію

19 грудня 2008 року, в свято Святого Миколая, в Донецьку і Донецькій області пройшла щорічна благодійна акція «Шахтар» – дітям!», повідомили УНІАН в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

За доброю традицією цього дня президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і його друг, відомий російський композитор Ігор Крутой приїхали в гості до дітей, які позбавлені батьківської уваги і тепла.

У 2008 році географія акції розширилася: допомогу від Ріната Ахметова і Ігоря Крутого одержали 142 спеціалізовані установи Донецька і Донецької області. Це 17 дитячих лікарень, 10 санаторіїв, 5 будинків дитини, 45 інтернатів обласного підпорядкування, 19 інтернатів міського підпорядкування, 4 дитбудинки обласного підпорядкування, 6 дитбудинків міського і районного підпорядкування, 14 дитбудинків сімейного типу, 4 дитячих виправні заклади, 3 дитбудинки для інвалідів, 13 притулків, оздоровчий комплекс «Смарагдове місто» і Український дитячий фонд.

Окрім істотної фінансової підтримки цих установ, персональні новорічні подарунки одержали 17 000 дітей - ексклюзивні набори шоколадних цукерок з «фірмовим» кротом на коробці, рюкзаки в клубних квітах з апельсинами і наборами соків, косметичні набори для хлопців і дівчат і м`які іграшки від Благодійного фонду Ахметова «Розвиток України». Окрім цього, до кожної установи відправляться комплекти з восьми розвиваючих пазлів на «клубну» тематику, розроблені спеціально для цієї акції. Діти зможуть зібрати зображення улюбленої команди, емблему клубу, побудувати стадіон, своїми руками створити портрет Даріо Срни і інших гравців «Шахтаря».

Загальний бюджет акції складає близько 5 000 000 гривень.

Рінат Ахметов і Ігор Крутой почали день з відвідин рідної школи президента ФК «Шахтар» № 63. Головними темами зустрічі стали шкільні спогади гостей і сьогоднішня «шкільна мрія» про новий сучасний учбовий комплекс, проект і будівництво якого спонсорує Рінат Ахметов. Стара будівля школи буде обов`язково збережена. В даний момент повним ходом йдуть проектні роботи. В цілому буде добудовано більше 3,4 тисяч учбових квадратних метрів.

Наступною точкою маршруту став дитячий будинок № 1 (м. Донецьк), де сьогодні мешкають 43 малюки. Допомога цій установі активно виявлялася всі ці роки в ході акції «Шахтар» - дітям!». А Рінат Ахметов і Ігор Крутой були тут в 2003 році. Гості відразу відзначили, що багато що змінилося з тих пір. На сьогоднішній день створені відмінні умови для дітей, вони знаходяться в красивих і затишних групах. Але головне – чому пораділи і дирекція, і гості - все більше і більше малюків знаходять свої сім`ї. Завдяки цьому кількість дітей в дитячому будинку в порівнянні з 2003 роком зменшилася майже на третину.

Добродійна акція «Шахтар» – дітям!» проводиться вже вісім років підряд. Минулого року до неї приєднався Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Починаючи з 2008 року, Фонд цілеспрямовано працює над проектами, покликаними забезпечити багатобічну підтримку приймальним сім`ям і дитячим будинкам сімейного типу. Одне з основних завдань акції - надати допомогу сиротам, дітям з неблагополучних сімей і хворим дітям. А головне, робити все можливе, щоб кожна дитина, яка залишилася без батьків, опинилася в сім`ї.

Під час зустрічей Рінат Ахметов зауважив, що «справжня криза - це не коли падають біржові котирування, а коли виникає дефіцит людяності. Допомога тим, хто має потребу, не можна відкласти на потім. Нас так привчили до того, що «діти - це наше майбутнє», що ми дійсно в це повірили. Але це не так. Діти - це наше сьогодення і за майбутнє, їхнє майбутнє відповідаємо ми».

Організатори акції: футбольний клуб «Шахтар» заснований в 1936 році. Чотирикратний володар Кубка СРСР і двократний призер Союзної першості. Володар Кубка сезону СРСР. Чотирикратний чемпіон України. Шестикратний володар Кубка України. Двократний володар Суперкубка України. ФК «Шахтар» широко займається діяльністю соціальної і добродійної спрямованості. Візитною карткою донецького клубу вже давно стали широкомасштабні добродійні акції, приурочені до дня Святого Миколая і регіональні соціальні проекти. Зокрема клубом розроблені і утілюються в життя такі програми, як «Шкільний Клуб», заходи, присвячені Дню знань тощо.

Президент футбольного клубу «Шахтар» - Р.Л. Ахметов.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» з 1 червня 2008 року реалізує проект «Розвиток сімейних форм виховання». За цей період було створено два дитячих будинки сімейного типу в Донецькій обл. Спільно з ВГО «Магнолія» і українськими телеканалами запущена всеукраїнська кампанія «Цій дитині потрібна сім`я». За 5 місяців реалізації проекту для зйомок роликів Фондом була підготовлена інформація по 550 дітям-сиротам. Розроблений новий закон України «Про організаційно-правові заходи діяльності органів опіки і опікування», який регулюватиме захист прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей інвалідів і дорослих непрацездатних громадян. Відкрита гаряча лінія 8 800 5014140, подзвонивши на яку можна безкоштовно одержати консультацію фахівця з питань національного усиновлення. В рамках проекту «Зігрій любов`ю дитини» була надана допомога в Донецькій, Закарпатській, Луганській областях і АР Крим 44 сім`ям (у кожній з яких більше 10 дітей) в поліпшенні житлових умов. Придбані і побудовані нові будинки для сімей.