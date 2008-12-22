Ліміти споживання тепла в лікарнях не відповідають санітарним нормам

Керівники найбільших в Херсоні закладів охорони здоров’я вважають, що встановлені ліміти споживання енергоносіїв закладами охорони здоров’я не відповідають санітарним нормам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Херсона, про це головні лікарі 11 найбільших закладів міста заявили під час зустрічі з міським головою Володимиром САЛЬДО.

На думку медиків ситуація спричинена тим, що згідно з положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» норми водо-, електро-, газо- і теплоспоживання для комунальних лікарняних та освітніх закладів були передбачені в недостатньому обсязі. Тому належний тепловий режим в операційних, пологових залах, маніпуляційних кабінетах і палатах лікарень підтримується здебільшого за допомогою додаткових електричних пристроїв, що, в свою чергу, значною мірою перевищує електроспоживання при наявній можливості теплопостачання.

Міський голова запевнив медиків, що робота з уточнення лімітів споживання енергоносіїв у бік збільшення на тих об’єктах, де спостерігається гостра потреба, завершується, і найближчим часом це питання буде вирішено. «Проблема дійсно викликана невідповідністю діючого бюджетного законодавства реальним потребам та умовам. Заклади освіти і охорони здоров’я будуть мати належне опалення, незалежно від тих труднощів, з якими нам зараз доводиться стикатися», - підкреслив В.САЛЬДО.

В свою чергу чиновник зауважив що зараз в умовах економічної ризи та враховуючи темпи наповнення бюджету міста, є питання щодо належного фінансування закладів охорони здоров’я до кінця поточного року та у 2009 році. Однак мер Херсона впевнений у тому, що грошей на медицину вистачить.

«Найголовніше сьогодні – своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати, збереження наявного кадрового потенціалу лікарняних закладів. Звичайно, для цього мають бути створені певні умови. Ми забезпечимо сталу роботу галузі, незалежно від потрясінь», - запевнив міський голова Херсона.