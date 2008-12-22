Відомий боксер, депутат Київської міської ради і голова однойменної фракції Віталій КЛИЧКО взяв участь у проекті «Українські зірки – дітям із синдромом Дауна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, разом із хлопчиком із синдромом Дауна В.КЛИЧКО брав участь у фотосесії для фотовиставки і календаря на 2009 рік.

Як зазначили в прес-службі, це стане початком доброчинної акції зі збирання коштів на спеціальні навчальні програми для дітей із синдромом Дауна.

Крім цього, В.КЛИЧКО, як почесний учасник Проекту, представив на доброчинний аукціон особистий подарунок, гроші від продажу якого будуть направлені в доброчинну організацію «Даун Синдром».

У прес-службі Блоку зазначають, що лідер фракції під час зйомок дістав велике задоволення від спілкування з малюком. «Лев - прекрасна дитина, і мені було дуже легко з ним працювати. Я напевно знаю, що малюк виросте щасливою і доброю людиною. Його батьки – справжні герої, і я бажаю їм витримки і терпіння, аби протистояти неприязні деяких оточуючих. Я впевнений, що ні батьки, ні їхні унікальні діти співчуття не потребують – вони щасливіші за багатьох із нас», - зазначив В.КЛИЧКО.

Проект «Українські зірки - дітям із синдромом Дауна» організований Всеукраїнською доброчинною організацією «Даун Синдром», яка об`єднує батьків дітей із синдромом Дауна і Школою фотографії Віктора Марущенка. Подібні доброчинні фотопроекти проходили в багатьох країнах світу – від Великобританії до Росії.

Виставка в Києві складатиметься із 18 сюжетів, в яких, крім В.КЛИЧКА, беруть участь Богдан СТУПКА, Лілія ПУСТОВІТ, Андрій ШЕВЧЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО, Роман БАЛАЯН та інші.

Відкриття виставки і доброчинної акції відбулося, 19 грудня, о 19.00 в галереї Боттега (вул. Михайлівська, 22 б ).