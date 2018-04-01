Як підняти життєвий тонус у холодний зимовий день

Чим підняти тонус в темні і сонливі днинки? Наваристі м`ясні страви добрі з сильного морозця. За нинішніми зимами це дуже важка їжа. М`ясні волокна важко і довго перетравлюються, створюючи тяжкість в животі. Це дає додаткове навантаження на роботу внутрішніх органів, у тому числі і на серце. До того ж жири свинини, яловичини, баранини неминуче осідають на стінках кровоносних судин у вигляді холестеринових бляшок.

А ось риба, як відзначають дієтологи, чудово задовольняє потребу в білках, а також багата на вітаміни (Е, групи В) і важливими мікроелементами - цинком (він допомагає виробленню чоловічого статевого гормону тестостерона), фосфором (бере участь в обмінних процесах мозку) тощо.

Морська риба багата ще на поліненасичені жирні кислоти Омега-3. Ці речовини є натуральними антиоксидантами, перешкоджають процесам окислення в організмі.

Розпрощатися зі смутним, сонним станом допоможуть продукти, багаті вітамінами Е, С, бета-каротином і селеном. Кращі природні джерела селену - пророщена пшениця і овес, гриби (приготовані без оцту), горіхи (волоські і кешью), спаржа, кабачки, патисони, селера.

З овочів і фруктів самими антистресовими вважаються банани, помідори, авокадо, грейпфрути і зелені яблука.

У бананах, наприклад, міститься алкалоїд хармін, основою якого є відомий мескалін - "наркотик щастя". Перекусити бананом добре, якщо ви схвильовані, наприклад, перед іспитом.

У деяких рослинах є фітогормони - речовини, по своєму складу і дії схожі на людські гормони.

"Гормони щастя" ендорфіни містять шоколад і овес. Отже традиція англійців починати день з вівсянки має сенс!

Стимулюють швидкість розумової діяльності і освіжають сприйняття калій і кальцій. Тому в особливо напружену днинку з`їжте на сніданок декілька шматочків сира і помідор (у томатах багато калія), а на роботу прихопіть з собою пару скибочок сирка з курагою і чорносливом.

Активність мозку швидко стимулюють спеції. Імбир і тмин активізують увагу, чорний перець, паприка і куркума покращують мозковий кровообіг, перешкоджають спазмам.

Також можна купити в аптеці один з сучасних комплексів з кислотами Омега-3. Такі комплекси допомагають знизити рівень холестерину в крові, служать частиною профілактики гіпертонії та ішемічної хвороби серця. І загалом благотворно діють одночасно і на серце, і на судини, внаслідок чого знижується артеріальний тиск і відчувається прилив сил.Проте, перш ніж застосовувати ті або інші препарати, порадьтеся з лікарем.

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