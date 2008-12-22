Економічна криза збільшить кількість сиріт в Україні?

Економічна ситуація в країні може змусити українців відмовитись від усиновлень, а декотрих матерів підштовхне до відмови від новонароджених дітей.

Таку думку в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№ 48, 20-26 грудня) висловила голова наглядової ради Міжнародного фонду «Україна 3000», дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО.

За її словами, не виключено, що фонд «Україна 3000» внаслідок кризи може скоротити окремі програми.

«Можливо, невпевненість у завтрашньому дні через економічну ситуацію в країні змусить деякі родини більш зважено підходити до питання усиновлення. Можливо, ця ситуація призведе до того, що деякі матері залишатимуть своїх новонароджених дітей», - сказала К.ЮЩЕНКО.