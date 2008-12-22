Катерина Ющенко: будівництво ”Дитячої лікарні майбутнього” затримується через бюрократичні ускладнення

Будівництво «Дитячої лікарні майбутнього», кошти на яку масово жертвували громадяни України затримується через бюрократичні ускладнення.

Про це в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№ 48, 20-26 грудня) заявила голова наглядової ради Міжнародного фонду «Україна 3000», дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО.

«Дизайн лікарні та все інше було прив’язане до першої ділянки землі, виділеної нам Державним управлінням справами у Феофанії, - зазначила вона. - Потім, 2007 року, деякі організації і політики почали нам погрожувати, оскільки ми нібито зрізуємо забагато дерев і шкодимо довкіллю. Тому 2008 року ми прийняли кардинальне рішення змінити місце під лікарню й вибрали ділянку неподалік, на якій дерев не було».

За її словами, не виключено, що фонд «Україна 3000» внаслідок кризи може скоротити окремі програми.

При цьому, на її думку, економічна криза може істотно скоротити фінансування декотрих благодійних проектів, тоді як потреба суспільства у благодійній діяльності значно зросте.

За її словами, серед таких проектів можуть опинитися й ті, які знаходяться під патронатом фонду: стипендіальна програма для талановитої молоді «Новітній інтелект України», форум «Артеківські діалоги» для українських викладачів, програма «Радість дитинства - вільні рухи», спрямована на допомогу дітям з ДЦП.