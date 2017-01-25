На Донбасі за час воєнної агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 зазнали поранень

Про це вона повідомила у Страсбурзі в ході круглого столу на тему: "Діти Донбасу та війна", що відбувся на полях зимової сесії ПАРЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Я переконана, що ці цифри не є остаточними, тому що окуповані території залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, і тому ми не знаємо досі точної кількості дітей, які постраждали від обстрілів", - констатувала Геращенко.

Також вона повідомила, що бойовики залучають дітей до участі у незаконних збройних формуваннях.

"Є приклади, коли бойовики залучають дітей до роботи на блокпостах, є багато прикладів, коли росіяни на своїх сайтах, в газетах показують, як вони в Ростовській області організують літні збройні табори, куди привозять дітей з окупованих територій, по суті, готують з них бойовиків", - сказала вона.

Крім того, за словами Геращенко, ще з вересня українська сторона веде переговори щодо звільнення підлітків, родини яких проживають на окупованих територіях, і яких було затримано за вчинення "диверсій".

"Майже півроку їх тримають у в'язницях. Нам та ОБСЄ обіцяли звільнити їх до новорічних свят, але і на сьогодні ці підлітки залишаються у в'язниці", - повідомила Геращенко.

Вона також наголосила, що серйозною загрозою для дітей на окупованих територіях залишаюся міни.

"Згідно з інформацією ЮНІСЕФ, було виявлено та вилучено понад 55 тис. мін та інших боєприпасів, що не розірвалися, і тільки можна уявити, скільки залишається не вилучених мін. Коли українські військові звільняли Слов’янськ, вони побачили, що міни були сховані у підручниках, прив'язані до дерев, міни ховали в школах, дитячих садочках. Є приклади, коли діти від мін втратили всі кінцівки - дитина у 8-10 років залишилася без рук та ніг", - повідомила Геращенко.

Крім того, вона нагадала, що через війну майже 2 тисячі дітей стали сиротами, і це дані станом на вересень минулого року.

"Очевидно, що цих дітей зараз більше, тому що протягом тільки 2016 року загинуло 211 військових", - уточнила Геращенко.

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Серед інших вона також проблему вивезення дітей з окупованих територій до Росії.

"Всі ці питання повинні звучати не тільки в ПАРЄ, але й в ООН, і тому ми привертаємо до цього увагу. Як ми бачимо вирішення? Ми наполягаємо на доступі міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій, зокрема, комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, організацій, які могли б моніторити ситуацію і гуманітарно підтримувати ті категорії населення, зокрема, дітей, які страждають", - сказала перший заступник голови ВР.

Другим аспектом вирішення проблем вона назвала спільні програми з розмінування.

"Ми також вимагаємо від РФ та її маріонеток звільнення всіх заручників, а це 110 цивільних та військових, та звільнення підлітків, яких немає у списку, і ми вимагаємо повністю припинити залучення дітей до збройного конфлікту", - наголосила Геращенко.