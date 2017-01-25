На третьому тижні нового року в Україні через грип померла одна людина

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 446,6 на 100 тисяч населення, що на 4,7 % менше минулого тижня. Госпіталізовано 7 143 особи – 3,8 % від захворілих. Зареєстрований один летальний випадок від грипу в місті Києві.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Волинській – 745,5, найменший – у Харківській областях – 281,2 на 100 тис. населення. На звітному тижні темп приросту серед дорослих зменшився на 14,5 %, а серед дітей до 17 років збільшився на 4,7 %. Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в 3 областях: Волинській на 27,1 %, Закарпатській – 15 %, Дніпропетровській – 12,0 %.

На звітному тижні при дослідженні 128 парних сироваток крові від пацієнтів із підозрою на грип ГРВІ діагностичне зростання титрів антитіл до вірусів грипу типу А та В визначено в 33,6 % зразків.

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В цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7 %.

Вакциновано проти грипу 104 394 особи (0,24 % від загальної кількості населення країни). Із 933 тисяч осіб із груп епідеміологічного та медичного ризиків щеплено 10,2 %.