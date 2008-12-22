Найбільше хворих на туберкульоз серед колишніх ув`язнених

На Житомирщині кількість хворих на туберкульоз осіб, які повернулись з місць позбавлення волі, становить 2%. Такі дані оприлюднила Житомирська облрада.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника голови облради Михайла ДІМОНТА, цей показник є одним з найвищих по Україні.

“За підсумками 2007 року Житомирщина була на 17 місці в Україні по кількості осіб з ВІЛ/СНІД”, - повідомив він.

Як зазначалось на виїзному засіданні обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД, яке відбулося в управлінні Держдепартаменту з питань виконання покарань, зазначалося, що за оцінками міжнародних експертів, рівень інфікування засуджених, наприклад на ВІЛ-інфекцією, в 5-20 разів вищий, ніж серед загального населення в державах, де епідемія концентрується серед споживачів ін`єкційних наркотиків. До цієї групи країн, починаючи з 1995 року, входить і Україна.

Заступник голови облради наголосив, що Житомирська область по рівню захворюваності на

туберкульоз на сьогодні посідає 9 місце серед 27 регіонів України (“лідирують” Кіровоградська, Луганська, Миколаївська та Херсонські області).