У Полтаві відкрили відділення виходжування немовлят

У Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні відкрилося відділення інтенсивного виходжування новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті відділення взяли участь голова облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, його заступник Надія М’ЯКУШКО, заступник голови обласної ради Володимир МАРЧЕНКО, начальник Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Віктор ЛИСАК, керівники медичних установ області.

"Відкриття відділення інтенсивного виходжування новонароджених входить у комплексну програму, яку реалізує обласна державна адміністрація та обласна рада щодо пріоритетності розвитку медичної галузі. Вона охоплює всі рівні надання медичної допомоги. У цьому плані ми працюємо у напрямі оптимізації системи управління медичної галузі, створення єдиного медичного простору", - сказав В.АСАДЧЕВ.

«І хоча показник дитячої смертності в області знизився на 16%, проблеми дітей раннього віку залишаються актуальними - за інформацією Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації, 32% новонароджених дітей народилися передчасно або хворі. Тепер надання висококваліфікованої допомоги дасть змогу поліпшити якість їхнього життя», - додав В.ЛИСАК.

Відділення має автономну систему подачі повітря та кисню. Для надання респіраторної підтримки, підтримання температурного режиму, моніторингу оздоровчих функцій відділення оснащено сучасним устаткуванням, загальна вартість якого становить близько 1 млн. грн. Витрати на проведення ремонтних робіт становили 1 млн. грн. Крім цього, для облаштування відділення використано 20 тис. грн. добродійних коштів.