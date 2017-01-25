Схвалено рішення щодо мирової угоди з американським виробником ліків від гепатиту

14:24, 25 січня 2017
Країна
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Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання мирової угоди з одним із найбільших виробників препарату для лікування гепатиту С - з американською компанією Gilead Sciences.

Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду.

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"Це важливий документ насправді. Він і знаковий. Це пропозиція щодо укладення мирової угоди з міжнародною компанією Gilead Sciences, яка розроблялася спільно Міністерством юстиції і МОЗ. Ця компанія є одним з найбільших виробників препаратів по лікуванню гепатиту С. Вона свого часу прийняла рішення зайти на територію України і фактично створити можливість придбання якісних препаратів для наших хворих на цю важку недугу. Але за попередньої влади так сталося, що певні ділки зареєстрували, фактично вкрали саму формулу і зареєстрували свій препарат і почали успішно продавати на території України», - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, американська компанія Gilead Sciences звернулася до України «з відповідними вимогами, з ризиками того, що Україна може понести збитки через відповідне рішення Міжнародного суду на суму майже 800 млн дол.».

В результаті, як повідомив Петренко, «під час перемовин... нам вдалося вийти на компроміс для того, щоб компанія відмовилася від позовних вимог щодо України».

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Уряд зі свого боку вживає заходів для поновлення законних прав компанії, додав міністр юстиції.

Також, за словами Петренка, компанія планує запропонувати Україні дисконт на відповідні препарати.

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