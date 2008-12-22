Двоє людей померли через отруєння консервованими грибами
14:44, 22 грудня 2008Країна
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У Вінницькій області двоє людей померли внаслідок отруєння консервованими грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області, 20 грудня у селі Голинченці Шаргородського району в житловому будинку було виявлено двох загиблих: 77-річного господаря та його 77-річну співмешканку.
Причина загибелі – харчове отруєння консервованими грибами.
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