Двоє людей померли через отруєння консервованими грибами

У Вінницькій області двоє людей померли внаслідок отруєння консервованими грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області, 20 грудня у селі Голинченці Шаргородського району в житловому будинку було виявлено двох загиблих: 77-річного господаря та його 77-річну співмешканку.

Причина загибелі – харчове отруєння консервованими грибами.