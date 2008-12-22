У Києві грип ще не досяг епідпорогу

У Києві на сьогодні ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ є стабільною, показники захворюваності відповідають сезонним рівням.

Як повідомляє Київська санітарно-епідеміологічна служба, враховуючи існуючу динаміку захворюваності, перевищення епідемічних порогів наступного тижня не відбудеться.

За даними СЕС, за минулий тиждень - 12 по 21 грудня (51-й тиждень) - зареєстровано 18 тис. 174 хворих, що на 2% нижче попереднього тижня та нижче епідемічного порогу в 1,9 рази.

Серед дитячого населення рівень захворюваності на ГРВІ дещо зменшився серед усіх вікових груп, підвищення на 0,3% спостерігалося серед дорослого населення.

Враховуючи поступову активізацію епідпроцесу на грип і ГРВІ та з метою попередження епідемії грипу, Київською міською державною адміністрацією видано розпорядження від 10 грудня “Про організацію профілактичних заходів щодо захисту населення Києва від захворювань на грип та інших гострих респіраторних захворювань”.

За інформацією столичної СЕС, станом на 19 грудня в місті проти грипу щеплено 9 тис. 214 осіб, з них за власні кошти – 2 тис. 155 осіб, за кошти підприємств – 2 тис. 124 особи та за місцеві бюджети – 4 тис. 935 осіб. Проведено щеплення 103 працівникам ВАТ “Птахофабрики “Київська”.

У місті працюють 20 щеплювальних кабінетів медичних фірм різних форм власності та 17 кабінетів у поліклінічних закладах, які проводять щеплення проти грипу за власні кошти населення та кошти підприємств.

За даними Українського центру грипу, на 48-му тижні року захворюваність у країнах Європи перебувала на низькому рівні. Поточного тижня у Європі виділено 65 вірусів грипу, 63 з них належать до підтипу А(H3N2). Цього сезону в країнах Європи домінує штам А /Брізбен/10/2007 (H3N2).