Чутки про закриття лікарень в Україні є неправдивими - МОЗ

"Як лікарні функціонуватимуть – це відповідальність і рішення громад" - підкреслив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, коментуючи звернення громадян громадян, які висловлюють занепокоєння щодо закриття лікарень в Україні.

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«Хочу звернути увагу, що межі госпітального округу та адміністративно-територіального округу – це різні речі, і Міністерству не принципово, де місцева влада визначить центри. Головне – повинна бути така структура лікарень, яка забезпечує доступність кожної людини до якісної медичної послуги. Якщо виникають питання щодо прикріплення територій до тієї чи іншої лікарні – це виключно компетенція місцевої влади», – заявив Ковтонюк.

Він нагадав, що чутки про закриття лікарень не відповідають дійсності, адже законодавством це заборонено.

"Ідея госпітальних округів полягає в плануванні розвитку лікарень. Разом з тим, місцева влада повинна брати на себе відповідальність, роз’яснювати людям необхідність перепрофілювання неефективних медзакладів або відділень у них на заклади соціального догляду, реабілітаційні центри тощо. До міністерства та Кабінету міністрів почали надходити листи, у яких депутати різних рівнів скаржаться на «поганий» розподіл територій в рамках госпітальних округів. Це свідчить про бажання місцевої влади перекласти відповідальність за відсутність діалогу всередині громад на центральні органи влади. МОЗ України вкотре наголошує – господарювання та ухвалення рішень зараз належить до компетенції громад. Ми знаємо, що цей процес буде болючим, але Україна повинна пройти шлях від адміністративно-командної форми правління, коли з центру вказували де і що будувати, до демократичної, коли місцева влада братиме на себе відповідальність за комфорт життя своєї громади», – зазначив Ковтонюк.

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Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України підготувало листи на ім’я мерів міст, голів ОДА, райрад та облрад з роз’ясненнями щодо сфери відповідальності органів місцевої влади на етапі формування госпітальних округів.

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Згідно з нормативними документами, до складу госпітального округу повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я.

Перелік медичних втручань з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги затверджуватиметься МОЗ, так само як і примірні табелі матеріально-технічного оснащення лікарень.

Документом також визначаються нормативи кількості обслуговування пацієнтів. Так багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тис осіб, 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.

Межі та склад госпітальних округів повинні визначатись таким чином, щоб жителі, які в них проживають, мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу.

Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.

Упорядкування мережі медичних закладів відбувається за двома принципами: доступність громадянина до медичної допомоги та належне навантаження на заклади, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.

Перелік та кількість госпітальних округів, поданих на погодження в центральні органи виконавчої влади: Київ - 1 округ, Київська область – 4 округи, Кіровоградська – 4 округи, Миколаївська – 4 округи, Полтавська – 4 округи, Вінницька – 3 округи, Дніпропетровська – 5 округів, Житомирська – 4 округи, Запорізька – 5 округів, Одеська – 5 округів, Рівненська – 3 округи, Хмельницька – 3 округи, Черкаська – 4 округи.