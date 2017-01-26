Від початку року на пожежах в Україні загинула 231 особа, 137 людей постраждали

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у зимовий період рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі: лише минулої доби в країні виникло 134 пожежі, з яких 81 — саме в помешканнях громадян; кількість загиблих упродовж дня сягнула 5 осіб.

Читайте такожЗ початку року на пожежах в Україні загинуло понад 1300 осіб

"Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління в нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі", - зазначили в ДСНС.

Так, 25 січня у с. Кутрів Горохівського району, що на Волині, виникла пожежа в приватному житловому будинку. На місці події загинуло три людини — жінка, 1949 р.н., та два чоловіки, 1955 та 1984 років народження. Ймовірно, причиною пожежі стало паління в ліжку.

Днем раніше, з цієї ж причини під час пожежі в житловому будинку в с. Волока Чернівецької області загинув 75-річний чоловік.

Читайте такожНа Одещині жінка і двоє дітей отримали важкі опіки через загоряння бензину

Водночас на Сумщині під час ліквідації загорання в приватному будинку в с. Бишкінь Сумської області вогнеборці виявили тіла господині будинку, 1956 р. н. та її співмешканця, 1956 р. н. Ймовірно, причиною пожежі стало недотримання правил пожежної безпеки.

Зважаючи на вкрай невтішну статистику, ДСНС вкотре закликає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, не залишати дітей без нагляду, тримати запальнички та сірники в недоступних для дітей місцях.