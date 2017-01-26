На окупованих територіях Донбасу закриваються лікарні та медпункти
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок недостатнього фінансування та низького рівня зарплат медичного персоналу закриваються лікарні і медичні пункти.
На окупованих територіях Донбасу через недофінансування закриваються лікарні / REUTERS
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Facebook.
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«При відсутності достатньої кількості функціонуючих лікувальних установ військовослужбовці, в тому числі з числа місцевих жителів, 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних установах Ростовської області. Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на території РФ винятково за власний рахунок», - йдеться в повідомленні.