На окупованих територіях Донбасу закриваються лікарні та медпункти

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Facebook.

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«При відсутності достатньої кількості функціонуючих лікувальних установ військовослужбовці, в тому числі з числа місцевих жителів, 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних установах Ростовської області. Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на території РФ винятково за власний рахунок», - йдеться в повідомленні.