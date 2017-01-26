До системи оцінювання знань випускників медичних вищів включать міжнародні тестові запитання – МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський під час прес-конференції в Києві.

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"Зміни в системі медичної освіти є однією з найважливіших складників усієї медичної реформи", – наголосив він.

За словами Лінчевського, першим кроком стане рух у бік гармонізації системи оцінювання знань та ліцензування студентів-випускників та інтернів медичних вишів.

"Перший крок, який відбудеться незабаром, є включення до обов’язкового тестування, до ліцензійних іспитів, запитань, умовно, міжнародних", – пояснив заступник міністра.

За його словами, це допоможе побачити, чого варта українська освіта, побачити прогалини, які є, та зрозуміти, як планувати наступні кроки.

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"Вже в березні інтерни будуть здавати змішаний екзамен, у якому ми матимемо міжнародні тестові запитання. Наступний екзамен буде в травні. І це той напрям, який проходили й інші країни Європи", – додав Лінчевський.

Разом із тим, заступник директора Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України Марина Мруга зазначила, що з медичних вишів не випускається приблизно 10% студентів, які навчалися. "Наприклад, тільки на останньому етапі, на випускному іспиті, не отримали дипломи понад 100 осіб", – сказала вона.