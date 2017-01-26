Гройсман запевняє, що місцевих бюджетах є кошти на ремонт лікарень і закупівлю медобладнання

Про це він сказав під час відвідування реконструйованого пологового відділення Центральної районної лікарні у м. Старокостянтинів Хмельницької області, повідомляє Урядовий портал. У 2016 році було проведено капітальний ремонт приміщення за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій у розмірі 692,5 тис грн.

Читайте такожЧутки про закриття лікарень в Україні є неправдивими - МОЗ

«Ми передали багато ресурсів на місця – у бюджети міст, областей, районів. Там є кошти, які можна направляти на те, щоб робити, у тому числі, якісну систему охорону здоров'я», - зазначив глава уряду.

Так, у 2016 році більш як 44 млрд грн були спрямовані у місцеві бюджети. Цього року місцеві бюджети зростуть ще на 25%.

«Це колосальний ресурс. На місцях кошти є. Якщо по-господарськи до цього ставитися, то можна і обладнання купувати, і відділення ремонтувати, навіть нові лікарні», – зауважив Гройсман.

Глава Кабміну поспілкувався з представниками трудового колективу відділення. Він розповів про кроки Уряду, спрямовані на зміну системи охорони здоров'я. Так, Кабінетом міністрів були прийняті рішення, що стимулюватимуть зниження цін на ліки в Україні та дерегуляцію фармацевтичного ринку. Також уряд запровадив систему референтного ціноутворення, що розпочне роботу з 1 квітня. Крім того, було запроваджено механізм реімбурсації на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Читайте такожКабмін додатково виділив 2 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації

Крім того, за словами Гройсмана, уряд продовжуватиме публічні закупівлі ліків через міжнародні організації, що вже забезпечило економію до 3 млн доларів з бюджету. На ці потреби у проекті бюджеті на 2017 рік збільшено ресурс до 5,9 млрд грн.

Також передбачено 150 млн грн на створення центрів серцево-судинної хірургії по усій країні.

За словами Гройсмана, уряд налаштований на зміну системи фінансування у системі медицини а також сподівається на прийняття закону про обов'язкове державне медичне страхування.